- Aproape jumatate dintre noile infectii cu noul coronavirus detectate in Italia luna aceasta au avut loc in aziluri de batrani, a informat vineri un studiu oficial, citat agerpres.ro.Cercetatori de la Institutul National de Sanatate (Iss) au analizat un esantion de 4.

- Cazurile de coronavirus la nivel mondial au atins pragul de 2.5 milioane. Cea mai afectata țara din lume ramine Statele Unite ale Americii, cu aproape 800.000 de cazuri total de infectare, scrie digi24.ro. Pe linga cele doua milioane și jumatate de cazuri total, statisticile arata și 171.504 de decese…

- La peste sase saptamani de la momentul in care a fost inregistrat primul deces din cauza Covid-19 intr-un azil de batrani din Statele Unite, s-a ajuns ca o cincime din decesele cauzate de virus in SUA sa fie legate de unitatile de asistenta medicala, scrie Mediafax.Primele semne privind gravitatea…

- Spania a inregistrat 567 de noi decese in ultimele 24 de ore ca urmare a infectarii cu coronavirus. In aceste conditii bilantul epidemiei a crescut la 18.056 de decese, a anuntat marti Ministerul spaniol al Sanatatii. Numarul de contaminari zilnice a atins, in schimb, cel mai scazut nivel…

- Compania americana Moderna Therapeutics a produs primul lot de vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul a fost creat la numai 42 de zile dupa ce secvența genetica a virusului care produce COVID-19, intitulata SARS-CoV-2, a fost stabilita de catre cercetatorii chinezi, informeaza publicația Time . O metoda…

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…