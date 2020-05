Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), acesta a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru noul coronavirus. In prezent, deținutul se afla in custodia Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava si va fi retestat. "Astazi (...) o persoana privata de libertate extradata in Romania dintr-o tara terta a fost confirmata pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV- 2. Conform metodologiei, aceasta se afla in custodia Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava si urmeaza a fi retestata", a informat ANP, potrivit agerpres . Potrivit sursei citate, persoana confirmata pozitiv este asimptomatica,…