- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro.Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux, informeaza mediafax.ro. Citește și: Romanii și-au pierdut…

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…

- Exporturile de produse agricole ale Olandei au crescut cu 4,6% in 2019, atingand un nou maxim istoric de 94,5 miliarde de euro, a anuntat vineri Institutul national de statistica, transmite AP. Cu toate acestea, aproximativ un sfert din cifra totala se datoreaza re-exportului de produse alimentare…

- Vanzarile de software și servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obișnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, releva o analiza de specialitate, realizata de unul dintre furnizorii de solutii de monetizare…

- Un autocar al companiei Flixbus care facea legatura intre Paris si Londra s-a rasturnat la iesirea de pe o autostrada din nordul Frantei, 33 de persoane fiind ranite. Printre pasageri se aflau cetateni din Romania, SUA, Spania, Australia, Olanda, Rusia si Marea Britanie. Patru persoane se afla in stare…