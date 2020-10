Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de al doilea val…

- Atacul terorist de la Nisa obliga Uniunea Europeana sa isi revizuiasca "urgent" abordarea in ceea ce priveste acest nou tip diabolic de amenintare la adresa cetatenilor, afirma presedintele PMP, Eugen Tomac, potrivit Agerpres."Condamn cu toata forta acest atac barbar impotriva unor oameni…

- Furnizarea unor vaccinuri impotriva Covid catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021 a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Hotnews, care citeaza Reuters și EFE. Ea a avertizat ca evoluția pandemiei in Europa este alarmanta și le-a cerut țarilor…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a cerut statelor membre sa ajunga la un compromis intre ele cu privire la pescuit in negocierile comerciale cu Regatul Unit, care se afla in stadiul cel mai sensibil, a declarat joi o sursa europeana, citata de AFP. Acest apel a…

- Reglementarile Uniunii Europene care prevad limite pentru plafonarea deficitului bugetar și a nivelului de indatorare a statelor membre raman suspendate și in 2021 pentru a susține masurile de relansare a economiei dupa pandemie. Comisarul european al Afacerilor, Paolo Gentiloni, a facut anunțul la…

- Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020: contracte in valoare de 2,8 milioane de euro semnate de MLPDA, in ultima saptamana In cadrul Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, au fost semnate, in ultima saptamana, contracte de tip SOFT, in valoare de 2,8 milioane de euro,…

- Comisia Europeana a anuntat joi semnarea unui contract in numele statelor membre ale Uniunii Europene cu grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, pentru cel putin 300 de milioane de doze ale unui vaccin anticoronavirus. Conform ințelegerii, la nivel european, dozele vor fi imparțite fiecarei țari…

- Comisia Europeana propune Consiliului UE sa acorde o suma totala de 81,4 miliarde de euro sub forma de imprumuturi la dobanzi scazute pentru mai multe state membre UE pentru a le ajuta sa combata efectele pandemiei pe piata fortei de munca, potrivit unui comunicat al executivului european.…