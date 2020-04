Stiri pe aceeasi tema

- Motivele de demisie nu au fost prezentate in mod oficial de Carlos Moran. Acesta a fost inlocuit de Gaston Rodriguez, general de politie numit de seful statului, Martin Vizcarra, au mentionat serviciile presedintiei. Citește și: In Peru, din totalul de 140.000 de politisti din tara, circa…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns joi dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". El este insotit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. La finalul vizitei, Ludovic Orban va face declaratii de presa.

- Popularul ministru brazilian al sanatatii, Luiz Henrique Mandetta, a informat joi ca a fost demis de presedintele Jair Bolsonaro, cu care era in dezacord total cu privire la lupta impotriva noului coronavirus, transmite AFP. "Presedintele Jair Bolsonaro tocmai m-a anuntat ca am fost demis din functia…

- Influentul ministru turc de interne, Suleyman Soylu, si-a prezentat duminica demisia dupa ce a fost aspru criticat pentru modul in care a gestionat izolarea populatiei in scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Un barbat care trebuia sa se afle in autoizolare a intrat, plin de sange, in Spitalul din Harșova, iar apoi a scuipat și injurat medicii care voiau sa il ajute. In urma incidentului, șase cadre medicale au intrat in autoizolare, ținand cont ca barbatul ar putea fi infectat cu COVID-19.Luni,…