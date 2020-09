Politistii au aplicat, in aceasta saptamana, 6.757 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.705.471 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, impuse din cauza epidemiei de COVID-19.



Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu autoritatile locale, au verificat in perioada 13 - 19 septembrie, 17.938 de operatori economici si 142.326 de persoane, a informat MAI, printr-un comunicat de presa transmis duminica AGERPRES.

