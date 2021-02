Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 27 ianuarie, la nivel national, au fost desfasurate aproape 1.500 de actiuni de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, au fost verificati 4.509 operatori economici, peste 300 operatori de…

- Aproximativ 130 de sanctiuni au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19, a precizat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia,…

- Politistii constanteni au desfasurat o actiune pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus.La data de 24 ianuarie, in intervalul orar 02.00 06.00, politisti de ordine publica si investigatii criminale din cadrul Sectiei 2 au desfasurat o actiune pentru prevenirea si limitarea…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.Peste 6.000 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana a continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.500 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,…

- Aproape 400 de amenzi au fost aplicate vineri, 8 ianuarie, in Timiș, celor care nu au respectat masurile impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Cei peste 250 de polițiști au legitimat peste 3.000 de persoane, in zeci de magazine și mijloace de transport.

- Activitatile cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem integrat si au vizat, in special, zonele aglomerate, centre comerciale, dar si mijloacele de transport in comun, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului COVID-19. Politistii suceveni…

- Peste 2.500 de persoane au fost verificate de polițiști si politistii locali, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, fiind constatate peste 200 de incalcari ale normelor legale. In ultimele 24 de ore, au fost intensificate activitatile…