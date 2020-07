Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 876 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 193.501 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru pre...

- Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 460 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 159.552 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 362 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 137.200 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 331 sanctiuni contraventionale, in valoare de 149.550 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica.…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 698 sanctiuni contraventionale, in valoare de 250.450 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza luni Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 116.200 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza marti Grupul de…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 156 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 107.880 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza vineri Grupul de Comunicare…

- CARAS-SEVERIN – Politia ne vorbeste despre noi actiuni cu efective marite, derulate pe raza judetului, in contextul starii de urgenta. 185 de sancțiuni contravenționale in valoare de 64.745 de lei au fost aplicate in doar cateva ore, cu prilejul verificarii modului de respectare a ordonantelor militare,…