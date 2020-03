Coronavirus - Xerox întrerupe procesul de achiziţie a HP Compania americana Xerox a anuntat vineri ca intrerupe procesul de achizitie a companiei de tehnologie Hewlett-Packard (HP) din motive de preventie in contextul pandemiei de coronavirus si a precizat ca decizia nu are nicio legatura cu caderile de la bursa de pe Wall Street si nici nu reprezinta "esecul" ofertei sale, relateaza agentia EFE, noteaza Agerpres. "In contextul escaladarii pandemiei de COVID-19, Xerox trebuie sa acorde prioritate sanatatii si securitatii angajatilor sai, clientilor si partenerilor, mai presus de celelalte considerente, inclusiv oferta sa de achizitie a HP", a spus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

