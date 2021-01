Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat vineri speranta, la postul public de radio, ca autoritatile sanitare din tara vor da "un raspuns clar" in cateva zile despre posibilitatea ca un vaccin anti-coronavirus dezvoltat de China sa poata fi folosit pentru a incepe vaccinarea in masa, relateaza…

- Ungaria a ajuns la un acord cu compania chineza Sinopharm pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, inr-un briefing de presa, transmite Reuters. Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania chineza Sinovac Biotech este considerat halal sau permis de islam, a anuntat vineri Consiliul Ulema al Indoneziei, cu cateva zile inainte ca aceasta tara sa demareze programul de imunizare cu vaccinul chinezesc, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de grupul farmaceutic chinez Sinovac Biotech are o eficienta de 78% pe baza testelor desfasurate in Brazilia, potrivit unei surse apropiate studiului, astfel incat este cu un pas mai aproape de a primi aprobarea pentru utilizarea sa in cea mai mare…

- Compania americana Novavax a inceput un studiu clinic de faza finala pentru vaccinul sau experimental pentru Covid-19, in Statele Unite, dupa amanarea de doua ori a cercetarii din cauza problemelor legate de cresterea procesului de productie, potrivit unui anunt facut luni, transmite Reuters, conform…

- Belarus intentioneaza sa inceapa in ianuarie 2021 vaccinarea cetatenilor sai cu vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de rusi, Sputnik V, a anuntat luni agentia de presa Belta, preluata de Reuters. "Vom incepe campania de vaccinare in ianuarie", a declarat ministrul belarus al sanatatii,…

- Emiratele Arabe Unite au aprobat miercuri vaccinul impotriva noului coronavirus produs de gigantul farmaceutic chinez Sinopharm, precizand ca este eficace in proportie de 86%, pe baza rezultatelor din faza a treia a testarii, transmite agerpres.ro.

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a anunțat premierul Viktor Orban, relateaza Reuters, citata de Agerpres.