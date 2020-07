Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa le interzica americanilor intrarea pe teritoriul sau odata ce isi va redeschide frontierele pentru tari terte, din cauza pandemiei de coronavirus foarte activa in Statele Unite, a informat marti cotidianul New York Times, potrivit AFP. Cotidianul citeaza doua liste…

- Proiectul de lege a fost inainat de seful Cancelariei premierului, Gergely Gulyas. Initiativa a fost aprobata marti cu 192 de voturi pentru si niciunul impotriva, transmite agentia MTI, citata de Agerpres. Data la care va fi ridicata starea de urgenta din Ungaria va fi decisa de Guvern. Ministrul…

- Reprezentantii postului MTV poarta discutii in aceasta perioada cu numeroase agentii guvernamentale si din sectorul medical din Statele Unite in speranta de a putea organiza editia din 2020 a galei anuale Video Music Awards (VMA) sub forma unui show live, la New York, la sfarsitul lunii august, informeaza…

- Bulgaria, care a inceput sa-si relaxeze masurile de izolare, a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters. La mijlocul lunii martie, Bulgaria,…

- Antreprenorul Alexandru Toth Ardelean investește peste 12 milioane de euro intr-o noua fabrica de panificație și patiserie Sandy Impex, care va produce paine artizanala pe flux automat, urmand ca jumatate din producție sa fie livrata in Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, pentru ca infrastructura…

- Practic, tot ce va putea fi manufacturat cu ajutorul imprimantelor 3D, va fi manufacturat in felul acesta. Vechile moduri de productie industriala sunt dependente de lanturi de productie care pot fi destructurate. Productia prin intermediul imprimantelor 3D nu sufera de acest risc, pentru ca, in ultima…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Guvernul Ungariei a anuntat joi ca evenimentele la care participa mai mult de 500 de persoane nu vor putea fi organizate pana in data de 15 august, o decizie ce determina anularea mai multor festivaluri internationale care au loc in aceasta tara si care atrag de obicei sute de mii de vizitatori,…