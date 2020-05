Stiri pe aceeasi tema

- Managerii restaurantului vor plasa manechini din plastic in jurul meselor pentru a-i indeparta pe clienți unii de alții, in scopul respectarii distanțarii sociale. Manechinele vor fi imbracate in rochii cu carouri, vor purta la gat coliere de perle, altele vor avea costume in dungi iar pe mese vor fi…

- Patronul unui restaurant lux din Statele Unite a plantat manechine pentru a umple locurile goale din local. Redeschiderea este programata pentru 29 mai. Pentru a umple golul impus de distanțarea sociala intre clienți, Patrick O’Connel, proprietarul unui restaurant clasificat 3 stele in ghidul Michelin…

- Indonezienii care incalca regulile de distantare sociala impuse din cauza epidemiei de COVID-19 la Jakarta risca sa ajunga in situatia de a fi obligati sa curete toaletele publice, transmite AFP. Pedeapsa face parte dintr-o lista de sanctiuni ce vizeaza sa previna infectarile in randul locuitorii capitalei.…

- Germania redeschide - incepand de luni - locurile de joaca, muzeele si bisericile si urmeaza sa ia o hotarare, in zilele urmatoare, cu privire la scoli si anumite evenimente sportive, in cadrul unui plan de iesire treptata din izolarea impusa in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters,…

- Distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori, susține comisarul European pentru transporturi Adina Valean. De asemenea, țari precum Grecia au anunțat ca vor cere turiștilor un ”pașaport de sanatate”,…

- Cercetatorii americani au modelat diferite estimari ale imunitatii, ale disparitiei infectarii in sezonul cald si ale distantarii sociale pentru a face predictii privind raspandirea pe viitor a COVID-19. Toate simularile, de la cele cu o singura perioada de izolare sociala, pana la cele cu intervale…

- Un medic in varsta de 57 de ani, din Kentucky, Statele Unite ale Americii, a fost filmat in timp ce-și strangea fiica de gat, revoltat fiind de faptul ca n-a respectat distanțarea sociala.

- Presedintele Donald Trump a anuntat duminica, la Casa Alba, prelungirea aplicarii masurilor vizand mentinerea distantei sociale pana pe 30 aprilie, informeaza luni AFP si dpa. "Vom prelungi recomandarile noastre pana pe 30 aprilie pentru a incetini raspandirea", a declarat presei Donald…