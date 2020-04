Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 148.000 de francezi prezenti in strainatate au fost adusi inapoi in Franta de la inceputul instituirii masurilor de izolare la jumatatea lunii martie, au anuntat marti autoritatile franceze, afirmand ca doar "cateva mii" de cetateni au mai ramas a fi repatriati, informeaza France Presse.…

- In țara noastra, numarul angajaților medicali infectați cu noul coronavirus se ridica la 215. Datele au fost prezentate de premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda a starii de urgența.

- Cele mai accesate retele de socializare din lume, Facebook si Instagram, au sters inregistrarile video cu presedintele brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a facut o baie de multime. Facebook a precizat ca imaginile transmit un mesaj gresit cu privire la pandemia de coronavirus, informeaza marti…

- Generalul Augusto Heleno, seful Cabinetului de securitate institutionala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, chiar daca el se declara asimptomatic, potrivit France Presse, citata de Agerpres. "Rezultatul celei de-a doua examinari…

- Toate persoanele care au ajuns in luna martie in Venezuela din Europa vor intra obligatoriu in carantina de doua saptamani, pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara sud-americana unde au fost confirmate doua cazuri, a anuntat sambata vicepresedinta Delcy Rodriguez intr-o alocutiune televizata,…

- Liga de fotbal profesionist din Franta (LFP), al carei Consiliu de Administratie s-a reunit in mod exceptional vineri, a pronuntat suspendarea imediata a meciurilor din primele doua ligi, Ligue 1 si Ligue 2, ''pana la noi ordine'', conform unor surse apropiate, citate de AFP.…

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a atras atentia, vineri, Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse. Michelle…

- Epidemia de coronavirus 'este la portile noastre', a declarat marti ministrul francez al sanatatii Olivier Veran la postul de radio RTL, potrivit France Presse. 'Avem o multime de alerte. E complet normal, caci epidemia este la portile noastre. Noi ne pregatim, pregatim toate…