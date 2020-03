Coronavirus: Un italian din insula Ischia a încercat să ocolească interdicţia de plimbare folosindu-se de plasele cu cumpărături Politistii italieni i-au facut proces-verbal unui barbat de pe mica insula Ischia, in apropiere de Napoli, care se plimba de cateva ore pe strada cu doua sacose cu cumparaturi, in ciuda interdictiei guvernului, fiind dat de gol de ora de pe bonul fiscal, relateaza AFP.



"Un barbat de 35 de ani a fost vazut in zona portului la ora 17.00 si ducea doua sacose pline cu alimente. Doua ore mai tarziu, el a fost gasit din nou pe strada cu aceleasi sacose", a informat marti agentia de presa AGI.



"Interpelat de carabinieri, el a spus ca isi facea cumparaturile, insa cand i s-a cerut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila in Valcea. Un barbat de 32 de ani, care revenise de curand din Italia și era plasat in izolare la domiciliu pentru supraveghere in caz de coronavirus, s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o strada din Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați printr-un…

- Politia din Lituania a intervenit miercuri pentru a elibera o femeie pe care sotul acesteia, temandu-se ca ar fi infectata cu noul coronavirus, a incuiat-o in baia locuintei lor. „Am fost anuntati ca un barbat si cele doua fiice adulte ale sale refuza sa lase o femeie sa iasa din baie dupa ce aceasta…

- Un barbat de 38 de ani la plimbare cu arma de vanatoare prin Vișeu de Sus. Vezi ce a pațit el…foto Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, dintr-un autoturism oprit in trafic, o arma de vanatoare și 29 de cartușe, pe care un maramureșean le deținea ilegal.…

- La data de 17 februarie 2020, in jurul orei 8,00, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, prin 112, de catre un cetațean din oraș, cu privire la faptul ca un tanar a incercat sa-l deposedeze, prin violența, de o suma de bani. Victima l-a urmarit pe tanar, pe o distanța de aproximativ 700 de metri,…

- Spania a confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus dupa ce un barbat a fost diagnosticat pe insula La Gomera din Canare, a anuntat Ministerul Sanatatii vineri seara târziu, informeaza Reuters. Pacientul face parte dintr-un grup de cinci persoane, luat sub observatie…

- Politistii sibieni l-au retinut, miercuri, pe un barbat din Cisnadie care a incercat sa transfere un milion de euro, cu un buletin fals, intr-un cont din strainatate, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ). "Un barbat din Cisnadie a fost retinut…

- In timpul unei activitati specifice organizate la data de 23 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale in colaborare cu polițiștii Secției Poliție Rurala Negrești Oaș au identificat un barbat, din comuna Certeze, urmarit pentru executarea unei pedepse privative de libertate. …

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat astazi patru persoane, cetațeni din Uzbekistan, care au incercat sa intre ilegal in tara, folosindu-se de documente de calatorie lituaniene false, cu scopul de a ajunge in Germania. care au incercat sa intre ilegal in tara, folosindu-se de documente de…