Coronavirus: Un cuplu din India şi-a numit gemenii "Corona" şi "Covid" Un cuplu din statul indian Chhattisgarh (centru) si-a numit gemenii nou-nascuti "Corona" si "Covid", in contextul in care tara se afla in izolare, dupa ce autoritatile au decretat in urma cu cateva zile carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza sambata DPA.



Gemenii, un baiat si o fata, au venit pe lume la un spital de stat din capitala statului, Raipur, pe 27 martie, la doua zile dupa intrarea in vigoare a restrictiilor de circulatie.



Intr-un interviu telefonic acordat DPA, parintii gemenilor au declarat ca numele acestora le vor aminti de greutatile…

