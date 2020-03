Stiri pe aceeasi tema

- "Cand se va incheia situația de urgența coronavirus, faceți o fapta buna pentru restul anului 2020. Petreceți-va vacanța in Romania, mancați in restaurante din Romania. Dormiți in hoteluri din Romania. Vizitați locurile turistice din Romania. Cumparați produse Romanesti in magazinele Romanesti.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin marti, incepand cu ora 21,00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia de presa este transmisa de TVR, existand posibilitatea ca celelalte televiziuni sa preia semnalul. Declaratia este transmisa…

- CORONAVIRUS. "Am inceput de vineri, pe la pranz, cand o prietena care este medic m-a intrebat daca nu as putea face si masti din bumbac. Schimbarea a venit din necesitate. Daca nu ma apucam de masti, as fi intrat in faliment, pentru ca alte comenzi nu au mai venit in perioada aceasta. Folosesc bumbac…

- Dupa ce a facut o scrisoare deschisa catre Ministrul Sanatații , Andreea Marin se implica in lupta cu epidemia de coronavirus ce a cuprins Romania prin campania „Pretuiește viața”, inițiata de Fundația „Pretuiește viața”. Andreea Marin a hotarat sa nu mai aștepte raspunsurile promise de oficiali și…

- Inca cinci cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, la Institutul Matei Bals. Numarul cazurilor la nivel national a ajuns astfel la 64. Este vorba despre persoane care au intrat in contact cu cei depistati pozitiv pana acuma, transmite vineri dimineata Grupul…

- Astazi, 02 martie 2020, in județul Galați, 392 de persoane se afla in izolare la domiciliu, preventiv, in contextul epidemiei de coronavirus din alte tari, dar care a produs infectari si in Romania. Alte patru prsoane se afla in carantina intr-un centru special. Acum la Spitalul de Boli Infectioase…

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simțea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul „Matei Bals” pentru investigatii amanuntite.Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…