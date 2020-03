Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai…

- Curtea Constitutionala a Rusiei a aprobat luni ampla reforma constitutionala initiata de presedintele Vladimir Putin, care ii confera intre altele dreptul la doua mandate suplimentare prezidentiale dupa incheierea actualului mandat in 2024, potrivit AFP, Reuters si DPA.Instanta suprema a publicat…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a demis, marți, pe unul dintre consilierii sai cei mai emblematici, Vladislav Surkov, arhitectul „verticalei puterii”, despre a carui plecare s-a scris de mai multe saptamâni, relateaza AFP.Demiterea lui Surkov (55 de ani) a fost anunțata printr-un…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin va emite un decret special care va stabili ''data si regulile supunerii amendamentelor Constitutiei unui vot'', fara sa se convoace un referendum, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele Vladimir Putin…