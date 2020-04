Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din California a fost arestat pentru ca si-a lovit mama care ascunsese hartia igienica a familiei, de teama ca el va folosi prea multa in aceasta perioada de penurie asociata coronavirusului, relateaza vineri AFP.

- Un jaf mai puțin obișnuit in Germania. Hoții au dat spargerea la Castelul Kapfenburg, pe care l-au pradat de 40 de suluri de hartie igienica, noteaza DPA.Poliția a anunțat ca cele 40 de suluri de hartie igienica au fost furate dintr-o incapere incuiata, aflata langa o toaleta publica din castelul Kapfenburg.Pe…

- La sfarsitul saptamanii trecute, s-au format cozi lungi in fata magazinului de arme Martin B. Retting, in Culver City, din comitatul Los Angeles, ceea ce a determinat centrul sa posteze un mesaj pe contul sau de Facebook prin care isi cerea scuze clientilor ca nu le mai poate permite sa incerce anumite…

- Rapperul Pop Smoke a fost ucis, miercuri, in locuinta sa din Hollywood Hills, California, au confirmat surse oficiale din politie pentru CNN . Bashar Barakah Jackson, pe numele de scena Pop Smoke, avea 20 de ani si in vara anului trecut a lansat primul sau material discografic. Piesa „Welcome to the…

- Actorul Orson Bean a murit la 91 de ani dupa ce a fost lovit de un autoturism vineri noapte la Lo Angeles, arata TMZ.Poliția din Los Angeles afirma ca a fost vorba despre un accident și ca șoferul nu are nicio vina. In ciuda concluziilor inițiale care nu au dus la formularea niciunei acuzații,…

- O persoana a ucisa, iar alte cinci au fost ranite luni dupa ce un barbat a deschis focul într-un autobuz Greyhound, în care se aflau 42 de pasageri. Incidentul armat a avut loc în sudul Californiei, potrivit nbcnews.Autobuzul plecase de la Los Angeles cu o ora înainte,…

- Kobe Bryant (41 de ani) a murit duminica noapte dupa ce elicopterul in care se afla impreuna cu fata lui, Gianna (13 ani), și alte 7 persoane s-a prabușit in Calabasas, California. (Detalii AICI) Ofițeri ai Poliției din Los Angeles patruleaza in zona pentru a-i ține departe pe hoți! Poliția din Los…