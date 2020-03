Coronavirus-ul a trecut prin trei petreceri la Iași, în Vivertine, Fratelli şi TimeOut In cursul zilei de ieri, sesizata de cititori ingrijorati, echipa „Ziarul de Iasi" a incercat sa reia traseul barbatului de 38 de ani, angajat al Politiei de Frontiera, despre care exista informatii ca ar fi petrecut doua zile in mai multe zone ale orasului, inainte sa fi aflat ca exista riscul sa fie infectat cu coronavirus si sa se retraga in izolare la domiciliu. Informatiile ziarului sunt ingrijoratoare: multiple surse au confirmat faptul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

