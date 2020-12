Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…

- Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, relateaza Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest vaccin, trecand in fața unei…

- Aproximativ 60%-70% din populatie trebuie sa fie imunizata impotriva noului coronavirus pentru a reduce infectiile, spune directoarea Departamentului de vaccinuri din cadrul OMS, Katherine O'Brian, informeaza Agerpres, care citeaza dpa.Directoarea Departamentului de vaccinuri din cadrul OMS, Katherine…

- Pfizer a anuntat vineri ca a depus o cerere, la Agentia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (Food and Drug Administration, FDA), in vederea unei autorizari de urgenta (EUA) a punerii pe piata in Statele Unite a vaccinului candidat impotriva covid-19 pe care l-a dezvoltat impreuna cu societatea…

- Teste finale: Pfizer anunta o eficacitate de 95% a vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat cu compania germana BioNTech. Cand intra in producție Compania americana Pfizer a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat ca a lansat o procedura de evaluare continua a vaccinului Pfizer BioNTech, astfel incat, atunci cand rezultatele finale ale fazei a treia de testare vor fi gata, sa il poata introduce intr-o procedura accelerata de aprobare.