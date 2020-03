Coronavirus: Transferuri de bani securizate

Ca urmare a recomandarilor transmise de autoritati de a nu mai calatori in Romania in perioada urmatoare, in mod deosebit in perioada sarbatorilor pascale si raspunzand ingrijorarilor a numerosi romani aflati in Italia si Spania, tari cu importante comunitati romanesti, Smith&Smith comunica:



Pentru depunatorii aflati in strainatate care vor sa trimita bani in tara, Smith&Smith a dezvoltat serviciul de transfer online, care poate fi accesat atat de pe site-ul www.smith.com.ro, cat si prin aplicatia mobila "Smith&Smith - Transfer de bani" ce se poate descarca din Magazinul Google Play…