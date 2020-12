Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca o decizie de carantinare se ia in functie de mai multi indicatori, iar, in prezent, autoritatile din Bucuresti nu sunt in situatia sa discute despre aceasta masura.

- Șeful DSU Raed Arafat spune ca masura carantinarii nu se ia strict pe baza ratei de infectare, iar DSP ia decizia ținand cont de mulți factori, "dupa ce se face un punctaj"."In București nu este carantina pentru ca nu luam doar cifra, adica incidența, sunt mai multe lucruri pe care DSP le ia in considerare.…

- Prefectul Capitalei a luat decizia si a facut anuntul despre carantinarea Bucurestiului. Ce se va intampla cu bucurestenii in perioada urmatoare. Veste de ultima ora! Se inchide sau nu Bucurestiul?! Traian Berbeceanu a raspuns la intrebarea care sta acum pe buzele tuturor bucurestenilor: intra sau nu…

- ”Am ajuns aici pentru ca masurile luate nu sunt respectate. Am decis sa menținem masurile aflate in vigoare pentru inca 14 zile, sa nu luam alte masuri și sa ne centram eforturile pentru a verifica masurile luate” , a declarat prefectul Bucureștiului. ”Orice masura adoptata este buna, in opinia…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost schimbat din funcție de premierul Ludovic Orban, dupa ce a spus in spațiul public faptul ca nu știe cați oameni sunt infectați cu Sars-Cov-2, potrivit surselor agenției News.ro Premierul a declarat, luni, ca activitatea prefectului va fi analizata, avand…

- Premierul Ludovic Orban anunta implementarea in Capitala a restrictiilor prevazute pentru localitatile care depasesc rata de infectare cu noul coronavirus – purtarea mastii in spatii publice, cursuri online, suspendarea activitatilor in teatre, cinematografelor, restaurante, cafenele, in spatii inchise…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa ce a facut un control la DSP București, vizita care nu a fost trecuta pe agenda oficiala, ca spera sa nu se ajunga in situația de a se trece la carantinare."Obiectivul nostru este sa nu ajungem in situația de carantinare. Daca cetațenii respecta regulile și daca…

- "Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete", a declarat seful guvernului slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criza din tara sa. Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen de…