- Cantareata canadiana Celine Dion a publicat pe retelele de socializare un mesaj video in care le-a multumit "eroilor" aflati in prima linie a frontului de lupta impotriva noului coronavirus si i-a indemnat pe fanii ei sa respecte izolarea la domiciliu, informeaza AFP. "Cei mai multi dintre noi respectam…

- Rihanna si fondatorul Twitter, Jack Dorsey, doneaza 4,2 milioane de dolari in beneficiul victimelor violentei domestice din Los Angeles in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com. Cantareata in varsta de 32 de ani si fundatia sa, Clara Lionel Foundation (CLF),…

- Pink a vorbit pentru prima oara despre lupta sa, și a copilului sau de 3 ani, cu noul tip de coronavirus. Cantareața, in varsta de 40 de ani, a dezvaluit recent faptul ca ea și fiul sau, Jameson, au fost testați pozitivi pentru COVID-19. Intr-o intervenție la Ellen DeGeneres in emisiune, ea a vorbit…

- Cantareata si actrita Jessica Simpson spune ca se sprijina pe credința in Dumnezeu in lupta cu frica de coronavirus. Credința o ajuta sa nu se mai teama de nimic, potrivit click.ro. ”Cunosc oameni care se lupta cu frica și cu pierderi dureroase. Credința mea in Dumnezeu, știind ca impreuna cu El toate…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, dar mai ales a masurii prin care este permisa desfașurarea unei nunți cu doar opt invitați, Vladuța Lupau a decis sa iși anuleze nunta cu Adi Rus, care era programate pe 30 aprilie, la Cluj Napoca. “Inițial, nu credeam sa o sa fie cazul, insa, dupa cum știm,…

- Virusul COVID-19 a pus la pamant mai multe industrii, printre care și cea de live Entertainment. Toate concertele au fost anulate, festivalurile amanate, și turneele mari (unele chiar in desfașurare), s-au oprit. Pentru ca au milioane de fani in intreaga lume, Lady Gaga, Taylor Swift, Miley Cyrus, Ariana…

- Statele Unite se aliniaza la masuri drastice adoptate de unele tari europene in lupta impotriva noului coronavirus - prin limitarea adunarilor la zece persoane, prima interdictie de circulatie pe timpul noptii in statul New Jersey si incetinirea fara precedent a unor metropole ca New Yorkul, Chivago…

- Teama de coronavirus duce la masuri din ce in ce mai extreme. In timp ce Italia, devenita un adevarat focar al epidemiei, incearca sa țina sub control situația alarmanta, artiști diverși iși anuleaza concertele din peninsula. Printre ei se numara și Culița Sterp, care a facut un apel public ca toata…