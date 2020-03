Coronavirus. Tanar, venit din Norvegia, transportat cu izoleta la Spitalul Tulcea. Probele sunt in lucru la Constanta si Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani din judetul Tulcea este suspectat de coronavirus, dupa ce a revenit luni din Norvegia si prezinta o stare febrila, el fiind transportat cu izoleta la Spitalul Judetean Tulcea pentru recoltarea de probe, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Tulcea,…

- Senatorul Vergil Chițac, confirmat cu noul coronavirus, soția și asistentul lui au fost duși fara izoleta și fara sa aiba vreun echipament de protecție la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, scrie Mediafax. Senatorul Vergil Chițac, soția și asistentul lui au fost duși la spital cu o mașina…

- Un copil de 3 ani, din localitatea Brateiu, judetul Sibiu, este transportat, vineri, la spital cu izoleta, fiind suspect de coronavirus. Copilul, al carui bunic a revenit din Italia in urma cu cinci zile, are febra, potrivit news.ro.Un copil de 3 ani este transportat, vineri, cu izoleta la…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 32, dupa ce, pana miercuri la pranz, au fost confirmate trei noi cazuri, unul in București și doua la Iași.Cel de-al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost anuntat miercuri, dupa pranz. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani…

- Informare de presa privind cazurile (16 si 17) confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-16) In urma depistarii unui pacient al Spitalului de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti ca fiind pozitiv la virusul COVID - 19 (coronavirus), facem urmatoarele precizari: Barbatul a fost internat in data…

- Trei oameni care lucreaza la Guvernul Romaniei sunt suspecți de infectare cu coronavirus. Premierul interimar Ludovic Orban ca a anunțat, luni, ca la Guvern are loc o ancheta epidemiologica. Guvernul Romaniei a specificat ca in contextul anchetei epidemiologice care este desfasurata in acest moment…

- Suspiciune de coronavirus la Pitești: Din primele informații se pare ca ar fi vorba despre o persoana venita recent din Italia. Aceasta a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Nicolae Balcescu” din Pitești. Mostrele prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei Bals, unde se va stabili…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania: persoana este din Gorj. A avut contact direct cu cetațeanul italian și era de doua zile in izolare la domiciliu. este un tana de 25 de ani, cunoștința a italianului. Victor Costache, ministrul Sanatații: Sunt 13 persoane din Gorj…