Stiri pe aceeasi tema

- SUA nu isi vor putea reporni pe deplin economia la 1 mai, data fixata de Casa Alba pentru acest lucru, a avertizat vineri seful Departamentului de sanatate publica din SUA, Jerome Adams, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox, transmite EFE potrivit Agerpres. Adams a dat asigurari ca…

- Directorul departamentului pentru sanatate publica din Liverpool, Matthew Ashton, a apreciat ca sporirea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus in orasul englez ar putea fi influentata si de meciul disputat de FC Liverpool pe teren propriu cu echipa Atletico Madrid, in Liga Campionilor,…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a declarat marti stare de urgenta nationala de sanatate publica din cauza pandemiei COVID-19 si a anuntat masuri de ajutorare a persoanelor cu venituri reduse, transmite Reuters. Printre masurile respective figureaza extinderea ajutoarelor sociale, furnizarea…

- Anuntul vine la aproape doua luni de la semnalarea primului caz de Covid-19 pe teritoriul american. In spitalele de pe peste Ocean este stare de urgenta pe fondul epuizarii rapide a rerurselor necesare combaterii temutului virus aparut in China. In plus, raspandirea epidemiei nu incetineste,…

- Presedintele american Donald Trump nu a efectuat un test pentru noul coronavirus, a anuntat, luni, Casa Alba, citata de DPA.Asta in condițiile in care boala respiratorie se raspandeste in tara, State Unite raportand, marți, 708 cazuri de infecții cu coronavirus și 27 de decese.Donald Trump nu a fost…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica. „Nu exista motiv de panica pentru restul pasagerilor…

- Epidemia de coronavirus pare sa fie ținuta sub control in China, unde a fost raportata o scadere a numarului de imbolnaviri, chiar daca numai luni dimineața au fost inregistrate 409 noi cazuri. In schimb, in Coreea de Sud, in cursul zilei de duminica, 161 de noi cazuri de imbolnaviri au fost raportate,…

- Sambata seara (n.r. - 22 februarie 2020), Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire…