- Starea sanatatii premierului britanic Boris Johnson, internat la terapie intensiva dupa ce a contractat noul coronavirus, a ramas stabila in noaptea de luni spre marti, iar liderul conservator isi pastreaza un moral bun, relateaza Reuters.

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Premierul britanic Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus, in urma cu zece zile, a fost transferat la terapie intensiva luni, a doua zi de la spitalizarea sa in centrul Londrei, a anuntat purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters, scrie Agerpres .

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters. Oficialul a insistat ca guvernul de la Londra nu intentioneaza sa prelungeasca perioada de tranzitie…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…