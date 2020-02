Stiri pe aceeasi tema

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o „urgența de sanatate publica de interes internațional”, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), în conditiile în care epidemia se extinde în afara Chinei, potrivit Mediafax. OMS folosește termenul de „urgența…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca se lucreaza la constituirea unor „stocuri de echipamente de protecție, de maști și de echipamente medicale”, care sunt necesare pentru gestionarea posibilei extinderi a coronavirusului in Romania. Virusul din orasul chinez…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat joi seara ca a declarat stare de urgența la nivel global in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat joi seara ca a declarat stare de urgența la nivel global in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei. „Principalul motiv nu este ce se intampla in China, ci ce se intampla…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei. "In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat o epidemie…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ”urgența mondiala”, astazi, din cauza epidemiei de coronavirus care se raspandește in afara Chinei, informeaza BBC."Motivul principal nu este ceea ce se intampla in China, ci ceea ce se intampla in alte țari", a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 133, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei,…