Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a declarat marti, intr-un interviu la postul de radio RNE, ca executivul din care face parte insista pe o armonizare la nivelul intregii Uniuni Europene a masurilor de calatorie in timpul pandemiei de coronavirus pentru a limita problemele cu…

- Seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, a afirmat luni ca tara sa nu ar trebui sa reactioneze exagerat la informatiile conform carora Regatul Unit ar putea incerca sa submineze acordul de retragere din Uniunea Europeana, dar a avertizat ca o astfel de decizie ar constitui o incalcare foarte grava…

- Spania a decis vineri sa inchida cluburile de noapte si sa interzica fumatul pe strada acolo unde mentinerea distantei de siguranta nu poate fi respectata, printre alte masuri menite sa reduca o crestere a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, a declarat vineri ministrul spaniol al sanatatii…

- Guvernul spaniol da asigurari ca, in pofida unei cresteri puternice a contaminarilor cu noul coronavirus, situatia este ”sub control”, raspunzind astfel unor tari care au impus restrictii Spaniei, relateaza AFP. Incepind de duminica, pasagerii care sosesc din Spania in Regatul Unit intra timp de 14…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters, conform news.ro. In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului din…

- Instanta de judecata a anulat, luni, masurile de izolare impuse de guvernul catalan in orasul Lleida pe motivul ca sunt disproportionate fata de pericolul existent, informeaza Agerpres. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida in carantina in urma cu o saptamana, din cauza cresterii…

- Europenii pentru care Spania ar putea introduce carantina, la intrarea in țara Spania ia in considerare impunerea unei carantine pentru turistii din Marea Britanic atunci cand isi va deschide granitele saptamana viitoare, a anuntat sefa diplomatiei spaniole, Arancha Gonzalez Laya. Decizia vine ca răspuns…

- Spania ia in considerare impunerea unei carantine pentru turistii din Marea Britanic atunci cand isi va deschide granitele saptamana viitoare, a anuntat sefa diplomatiei spaniole, Arancha Gonzalez Laya, ca raspuns la o politica similara introdusa de Londra saptamana trecuta pentru strainii care vor…