Coronavirus: Spania înăspreşte restricţiile în timp ce creşte numărul focarelor de COVID-19 Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.



In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55 de persoane au fost confirmate pozitiv in ultimele ore, toate avand in comun prezenta intr-un club de noapte.



Guvernul regional a anuntat joi plasarea in carantina a acestei localitati cu 32.000 de locuitori si care este acum unul dintre focarele majore de coronavirus din Spania. Localnicii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

