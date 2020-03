Slovenia a anuntat marti ca isi va inchide granita terestra cu Italia din cauza epidemiei de coronavirus, transmit AFP si DPA. "Am dat ordin Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne sa inchida granita cu Italia in urma deciziei Austriei", a scris premierul demisionar Marjan Sarec pe contul sau de Twitter. Masura nu se aplica transportului de marfa. Cele doua tari au 232 de kilometri de granita. Austria a anuntat marti ca limiteaza drastic intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din Italia. Numarul infectiilor cu Covid-19 in Slovenia a crescut cu sase marti, ajungand…