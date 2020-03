Stiri pe aceeasi tema

- Interdicția pentru batrani de a mai ieși din case va fi valabila in perioada 26 martie – 14 aprilie, a anuntat Seghei Sobianin. Intrebat in ce masura interdicția i se va aplica și președintelui Vladimir Putin, care are 67 de ani, primarul Moscovei a spus ca seful de la Kremlin lucreaza unde…

- Chiar daca au fost dezamagiți de mai multe ori, clienții spera ca vor primi produse de calitate atunci cand fac comenzi la domiciliu. Singurul lucru pentru care mulți apeleaza la catering este acela ca programul este non stop. Insa de la pacate mancarea comandata, clientului fie sa ii este rau, fie…

- Situație alarmanta la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București. Un barbat suspectat de coroanvirus a fugit din spital inainte sa fie testat. Polițiștii sunt pe urmele lui.

- Administratorii Domeniului Schiabil Șureanu din județul Alba, au anunțat finalul sezonului, in ciuda zapezii abundente de pe partii, situație unica in Romania. Motivul este lipsa clienților speriați de coronavirus. Aceștia au postat un anunț pe pagina lor de Facebook. ”Chiar daca zapada inunda partiile…

- Tenisul masculin e intrerupt timp de șase saptamani din cauza pandemiei de coronavirus, iar jucatorii au inceput sa fie nemulțumimți ca veniturile lor vor avea de suferit pe durata acestei perioade. Francezul Jeremy Chardy (33 de ani, 59 ATP) a oferit o serie de declarații categorice in L'Equipe, in…

- Femeia de 26 de ani din județul Hunedoara, care a fost disgnosticata cu noul coronavirus, fusese amendata anterior pentru ca a parasit domiciliul in care a declarat ca se autoizoleaza. Ea revenise in țara din zona Veneto in 1 martie, transmite Mediafax.Potrivit Centrului Județean de Comunicare…

- Un barbat din judetul Mures este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Targu Mures cu suspiciune de coronavirus, intrucat s-a aflat recent la Milano si are febra, dureri de cap, tuse si raguseala.

- Bilanțul morților de coronavirus a crescut cu 70 in 24 de ore, ajungand la 563, iar cel al bolnavilor, la 28.018, dupa ce inca 10 persoane au fost confirmate infectate pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, la bordul caruia sunt și 17 romani.E posibil insa ca bilanțul…