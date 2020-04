Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat "regretul profund" pentru suspendarea contributiei SUA la bugetul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), anuntata in noaptea de marti spre miercuri de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. "Nu exista niciun motiv pentru a justifica" aceasta decizie, intr-un moment in care eforturile OMS "sunt mai necesare ca oricand pentru a ajuta la stavilirea si reducerea pandemiei de coronavirus", a notat Borrell pe contul sau de Twitter. "Doar unindu-ne fortele vom putea depasi aceasta criza, care nu are frontiere", a adaugat el. Presedintele Donald…