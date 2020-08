Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat vineri instituirea de sanctiuni impotriva a 11 lideri din Hong Kong, printre care si sefa executivului Carrie Lam, acuzati ca incearca sa restranga autonomia teritoriului, precum si "libertatea de expresie sau de reuniune" a locuitorilor fostei colonii britanice, relateaza…

- In spitalele, azilurile si laboratoarele din Regatul Unit vor fi disponibile 5,8 milioane de teste pentru coronavirus pe baza ADN si 450.000 de teste din probe prelevate prin frotiuri, informeaza Reuters.

Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a anuntat luni ca in spitalele, azilurile si laboratoarele din Regatul Unit vor fi disponibile circa sase milioane de teste pentru noul coronavirus care dau rezultate rapide si nu trebuie efectuate de personal medical.

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a calificat drept ''critica'' situatia legata de lupta impotriva coronavirusului in aceasta fosta colonie britanica, unde s-au inregistrat peste 100 de cazuri de contaminare in ultimele 24 de ore, informeaza AFP. Regiunea semiautonoma…

- ​Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat miercuri ca toti cetatenii vor primi o suma forfetara, ce va fi acordata o singura data, pentru atenuarea crizei economice provocate de pandemie, transmite joi dpa, preluata de Agerpres.Familiile cu un singur copil ar urma sa primeasca în jur…

- Noua lege privind securitate nationala adoptata in China este cel mai important eveniment pentru Hong Kong de la retrocedarea sa in 1997, a declarat miercuri seful executivului acestui teritoriu, Carrie Lam, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Legea securitatii nationale este un punct de inflexiune…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…