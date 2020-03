Coronavirus: Şcoli, cafenele şi restaurante vor fi închise în Belgia Scoli, cafenele, restaurante, cluburi de noapte vor fi inchise in Belgia pentru a combate raspandirea noului coronavirus si toate reuniunile vor fi anulate ''indiferent de dimensiunea lor'', a anuntat joi seara premierul belgian Sophie Wilmes, relateaza AFP.



Inchiderea scolilor, la nivel national, va intra in vigoare din weekendul viitor ''pana vineri, 3 aprilie inclusiv'', in ajunul sarbatorilor de Paste, a precizat doamna Wilmes in cadrul unei conferinte de presa la incheierea unui Consiliu national de securitate consacrat acestei pandemii. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

