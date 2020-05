Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre in apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti in pagina sa electronica.



"In perioada pe care o traversam cu totii, adica in perioada epidemiei de coronavirus, militarii nostri au anuntat ca reduc amploarea exercitiilor si ca nu planifica organizarea lor in apropierea liniei de contact cu Alianta Nord-Atlantica", a declarat Lavrov in cursul unei videoconferinte…