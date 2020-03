Coronavirus: Rusia îşi închide frontierele pentru a preveni agravarea epidemiei Rusia isi va inchide granitele incepand cu data de 30 martie, masura menita sa previna intrarea in tara a unor noi persoane infectate cu coronavirus si sa se limiteze astfel amploarea epidemiei, informeaza AFP si Reuters. Potrivit unui decret guvernamental publicat sambata, masura se va aplica la toate frontierele terestre si maritime, traficul aerian fiind deja sistat. Restrictia nu priveste transporturile de marfuri. Diplomatii sunt exceptati, la fel si cetatenii rusi care trebuie sa paraseasca tara in urma decesului unei rude apropiate in strainatate. O exceptie este prevazuta si pentru locuitorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

