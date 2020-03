Stiri pe aceeasi tema

- Peste 190 de persoane sunt in carantina, iar aproape 1.600 de persoane se afla in izolare la domiciliu, in Timiș. In carantina instituționalizata sunt 191 persoane in Timiș, iar 1.594 persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. In Romania, in carantina instituționalizata…

- Pana la aceasta data, in județul Buzau au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale in valoarea totala de 80.000 de lei pentru nerespectarea regimului de izolare la domiciliu. Facem precizarea ca, potrivit art. 352 din Codul Penal, nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat ca se va autoizola, in condițiile confirmarii coronavirusului la senatorul liberal Vergil Chițac care a participat la sedinta Biroului Permanent Național al PNL. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a spus Orban. „Am cerut Ministerului Sanatații…

- In contextul masurilor preventive si planului de actiune elaborat la nivel national, impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID 19, persoanele izolate la domiciliu au obligatia sa respecte regimul impus. La nivelul judetului Constanta au fost date trei amenzi contraventionale, in valoare de 10.000…

- Alerta in județul Maramureș. Doua femei aflate in izolare la domiciliu au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare și ar putea avea coronavirus, informeaza emaramures.ro.Cele doua, una in varsta de 56 de ani, iar cealalta de 30 de ani, au sunat la 112 și au fost…

- Pe teritoriul Romaniei sunt 52 de persoane in carantina institutionalizata, pentru care se efectueaza verificari ca sa se depisteze daca au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflandu-se in izolare la domiciliu si sub...

- In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu modificarile și completarile ulterioare, Hotararea nr. 3 a CNSSU, respectiv Hotararea nr.7 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul…

- Ce faci in cazul in care ai calatorit in zonele de risc din Italia sau China și e nevoie sa intri in carantina, conform metodelor de prevenire a raspandirii coronavirusului, stabilite de autoritațile din Romania? Cand și cum se acorda concediul medical angajaților romani?