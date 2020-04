Stiri pe aceeasi tema

- Noi decese ale unor pacienti infectati cu COVID-19 au fost confirmate miercuri seara de catre Grupul de Comunicare Strategica. In Romania sunt acum peste 7.200 de cazuri confirmate, iar totalul persoanelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus a ajuns la 372.

- Un numar de 310 romani au murit, pana duminica seara, din cauza coronavirusului. Alte patru decese au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un barbat de 52 de ani din județul Arad, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, Secția de Nefrologie in data de 30 martie, pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca au fost depistate inca opt noi decese provocate de noul coronavirus, in Romania. Totalul ajunge astfel la 290 de morți, ultimii 20 fiind anunțați doar in ultimele 24 de ore.

- Alte doua persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati ajungand la 207, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre doi barbati – unul de 63 de ani din judetul Alba si celalalt de 67 de ani din judetul Hunedoara. UPDATE…

- Sase noi decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost inregistrate in Romania, in aceasta dupa amiaza. Unul dintre acestea a avut loc in Timiș: un barbat de 56 de ani. Romania ajunge la 168 de decese ale pacienților depistați cu COVID-19, dupa cum transmite Grupul de Comunicare Strategica.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi dimineața, doua noi decese provocate de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 75 de ani din Neamț și despre o alta femeie, de 84 de ani, din Bacau

- A fost inregistrat inca un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus, numarul total la nivel național ajungand la 23. Este vorba despre un barbat in varsta 75 ani, din judetul Iași, internat și confirmat in data 22 martie 2020, decedat in 26 martie 2020. Acesta prezenta comorbiditați și…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.…