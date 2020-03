Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți a fost confirmat cel de-al 44-lea deces datorat infectarii cu COVID-19, pe teritoriul Romaniei. Deces – 44 “Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic unicipal Oradea. Rezultatul…

- Alte doua persoane au murit din cauza infectarii cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanul ajunge la 42 de morți. Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…