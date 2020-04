Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a lansat un apel duminica supusilor sai de a nu organiza reuniuni de familie cu ocazia sarbatorilor de Paste, subliniind ca "aceasta nu va fi posibil" in plina pandemie de coronavirus, scrie AFP. "Saptamana sfanta (...) este un moment in care ne place sa calatorim si poate sa ne inconjuram de familie si prieteni. Multi mergem la biserica", a afirmat suveranul suedez intr-un mesaj difuzat duminica seara. "Unele dintre acestea nu vor fi insa posibile cu ocazia Pastelui din acest an. Trebuie sa acceptam asta. Trebuie sa ne gandim de doua ori, sa ne pregatim…