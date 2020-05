Coronavirus: Putin anunţă sfârşitul perioadei de zile nelucrătoare plătite, semnalând ieşirea treptată din izolare în Rusia Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor progresiva si regiune cu regiune, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip de coronavirus continua sa creasca, relateaza AFP si DPA. "Incepand de maine, 12 mai, perioada de zile nelucratoare platite in vigoare in toata tara si in toate sectoarele economiei se va incheia. Totusi, lupta impotriva acestei epidemii nu s-a terminat inca", a spus Putin intr-un discurs televizat. Oficialilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip de coronavirus continua sa creasca,…

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus, dintre care mai mult de jumatate in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit marti masurile de izolare in Rusia pana la 12 mai pentru a incetini propagarea noului coronavirus in tara, facand un anunt in acest sens in cursul unei teleconferinte cu inalti responsabili guvernamentali si sefi ai regiunilor ruse, potrivit Reuters si AFP.…

- Vladimir Putin a prelungit marti - pana la 11 mai - perioada de izolare a populatiei in Rusia, cu scopul de a evita o rapandire a noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintele rus a anuntat aceasta prelungire intr-o reuniune cu oficiali guvernamentali si presedinti de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit joi pana la 30 aprilie inclusiv perioada de inactivitate declarata in toata Rusia cu pastrarea salariului, intr-un efort al autoritatilor de a limita propagarea noului coronavirus, conform Reuters, AFP si TASS, potrivit Agerpres."Am decis sa prelungesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit joi pana la 30 aprilie inclusiv perioada de inactivitate declarata in toata Rusia cu pastrarea salariului, intr-un efort al autoritatilor de a limita propagarea noului coronavirus, conform Reuters, AFP si TASS. "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari marti ca situatia epidemiologica este sub control in Rusia, unde s-au inregistrat 114 cazuri de contaminare cu noul coronavirus covid-19 si niciun deces, potrivit datelor oficiale, relateaza AFP: