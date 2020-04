Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat miercuri o lege prin care acorda guvernului puterea de a institui starea de urgenta, in efortul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus in tara, potrivit Reuters si RIA Novosti.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, isi desfasoara activitatea prin sisteme online, pentru a evita contactele cu principalii consilieri, in contextul epidemiei, anunta Kremlinul. Asta, deși Putin a recunoscut ca nu folosește nici telefonul mobil, nici computerul.Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Noua lege care confera puteri sporite guvernului ungar pentru a lupta cu epidemia de coronavirus se va aplica pana la incetarea starii de urgenta, a declarat marti seara ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-un interviu acordat postului public de televiziune austriac ORF, transmite MTI.…

- Deși inițial conferința de presa a fost programata pentru ora 19, autoritațile s-au razgandit și au reprogramat informarea pentru ora 20. Deciziile vin la o saptamana de la investirea noului Guvern Orban și de la decretarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei din cauza epidemiei de coronavirus.Autoritațile…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta starea de urgenta nationala din cauza pandemiei de coronavirus, conform unor surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters.Donal Trump ar declara starea de urgenta nationala pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus,…

- Avocatul Poporului ii solicita presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de…

- UPDATE – Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus numirea in functia de premier al Rusiei pe seful Serviciului Federal Fiscal, Mihail Misustin, informeaza Serviciul de presa al Kremlinului. Duma de Stat va analiza candidatura lui Misustin pentru functia de sef al Guvernului in sedinta sa din 16…