Coronavirus: Purtarea măştii a devenit obligatorie la Istanbul şi Ankara Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP. Aceasta decizie a fost luata la recomandarea Comitetului stiintific care consiliaza guvernul, au anuntat separat guvernoratele provinciilor Istanbul, capitala economica turca, si Ankara, capitala politica. Guvernoratul din Bursa, nord-vestul Turciei, a anuntat la randul sau o decizie similara. Purtarea mastii este obligatorie de mai multe saptamani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

