- Germania, care face parte din zona libera de circulatie Schengen, isi va prelungi controalele la frontiera pana pe 15 mai, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, relateaza Reuters. La randul ei, Polonia a extins controalele la frontierele cu Germania, Cehia, Slovacia…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 349 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 12.830 de persoane. Alte 20.085 de…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 327 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 249 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 12.060 de persoane. Alte 20.886 de…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 552 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 321 de noi cazuri de imbolnavire.…

- Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.746 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). In ultimele 24 de ore au fost raportate 328 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.892 au fost declarate vindecate și externate. La Terapie…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale. Cele trei…

- Mai multe persoane care au fost sambata seara in localul Timeout din Iași au fost contactate de Direcția de Sanatate Publica pentru a fi informate ca barbatul de 38 de ani, care lucreaza la Poliția de Frontiera, a fost și el in același local inainte de a fi informat ca a intrat in contact cu o persoana…