- Epidemia de coronavirus care afecteaza țarile din Europa, in special Italia și Spania, duce la amanarea a doua partide din Europa League. Astfel, meciurile Sevilla - AS Roma și Inter - Getafe, programate joi, au fost amanate din cauza problemelor din cele doua țari, anunța UEFA. ...

- Diseara e programat un nou episod, al 201-lea in Serie A, din razboiul Juventus - Inter, cel mai incins duel posibil din Peninsula. O confruntare amanata o saptamana din pricina haosului provocat de coronavirus in Italia și care se va disputa fara spectatori in tribune. In ciuda condițiilor speciale…

- Steven Zhang l-a pus la zid pe Paolo Dal Pino, șeful Seriei A, pentru ca tot muta meciul Juventus - Inter din cauza alarmei de coronavirus: „Te joci cu calendarul și pui pe planul doi sanatatea publicului”. Enervat ca liderii campionatului italian nu au decis inca data meciului Juventus - Inter, amanat…

- Meciurile etapei a 25-a din Serie A au fost date peste cap de epidemia de coronavirus, trei partide care ar fi trebuit sa se dispute duminica fiind amanate. Conform DPA, decizia a fost luata de ministrul Sportului care a hotarat ca toate evenimentele programate duminica in regiunile Veneto…

- Juventus face tot posibilul pentru a-l atrage in acest an pe Guardiola, chiar daca acesta mai mare contract pana in iunie 2021 cu Man. City. In ultimii ani, de fiecare data cand Juventus cauta un nou antrenor sau traversa o perioada mai puțin buna, se vorbea de Pep Guardiola. Și acum, la fel. Povestea…

- Inter a rezolvat transferurile fundasilor Ashley Young si Leonardo Spinazzola si pune la punct ultimele detalii pentru mutarile din Premier ale lui Christian Eriksen si Olivier Giroud, asteptate in weekend. Inter e foate activa in acest mercato, pentru ca proprietarul chinez vrea sa-i ofere lui Anton…

- Fiorentina a fost învinsa categoric de AS Roma, scor 4-1, pe Artemio Franchi, în etapa a 17-a din Serie A. Echipa lui Vincenzo Montella nu a mai câștigat în campionat de la finalul lunii octombrie, ajungând la șapte runde consecutive fara victorie. Pentru AS Roma…

- Juventus a câștigat la limita, scor 2-1, meciul disputat pe terenul celor de la Sampdoria (Serie A, etapa XVII). Golul victoriei i-a aparținut lui Cristiano Ronaldo, cel care a plutit efectiv peste apararea adversa în calea catre gol. Au marcat: Caprari (35) pentru gazde, respectiv…