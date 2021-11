Coronavirus: Prima imagine a variantei Omicron evidentiaza numarul semnificativ mai mare de mutatii comparativ cu Delta

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 prezinta mult mai multe mutatii decat varianta Delta, conform unei prime ''imagini'' realizate de prestigiosul spital Bambino Gesu din Roma asupra acestei noi variante semnalate miercuri de Africa de Sud si care deja este prezenta in Europa si in alte…

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- Noua varianta B.1.1.529 a Covid, depistata pentru prima data in Africa, a fost clasata vineri drept „ingrijoratoare” de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si numita „Omicron”, scrie Le Figaro. „Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de Africa de Sud pe 24 noiembrie…

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- A fost identificata o noua tulpina a coronavirusului ucigaș, cu peste 30 de mutatii. |Specialiștii cred ca a aparut in Botswana și pare a fi cea mai contagioasa versiune a virusului de pana acum. Pana in acest moment au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu noua tulpina, denumita B.1.1.529, dar…