Presedintele rus Vladimir Putin nu va participa in acest an la Slujba de Inviere, ca urmare a apelurilor autoritatilor sanitare si Bisericii Ortodoxe Ruse adresate credinciosilor de a ramane acasa, a informat sambata Kremlinul, potrivit EFE.



Putin, care se declara credincios, asista in fiecare an la slujba din Sambata Mare in Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, principalul lacas ortodox din Rusia si unde slujba este oficiata de Patriarhul Rusiei, Kiril.



Insa in acest an, presedintele rus va ramane la resedinta sa din provincie, din Novo-Ogariovo, situata langa Moscova,…