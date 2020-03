Presedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a anuntat marti ca a intrat in carantina voluntara la domiciliul sau din Bruxelles ca masura de precautie in contextul raspandirii coronavirusului.



'Noul dispozitiv introdus de guvernul italian extinde zona protejata la intregul teritoriu national. Acest lucru are consecinte importante asupra activitatilor eurodeputatilor italieni', a precizat el intr-un comunicat de presa al Parlamentului European.



'Din acest motiv, dupa ce am fost in Italia in weekend, am decis ca masura de precautie sa urmez masurile…