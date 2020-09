Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a iesit din carantina vineri, dupa ce al doilea test pentru COVID-19 a iesit negativ, rezultat care confirma ca summitul UE de saptamana viitoare poate avea loc, transmite dpa. Summitul european fusese initial programat pentru 24-25 septembrie, dar a fost amanat cu o saptamana dupa ce o garda de corp, cu care Michel intrase in contact, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Charles Michel a intrat in carantina marti. ''Presedintele nu se mai afla in carantina si continua pregatirea Consiliului European special din 1 si 2 octombrie'',…