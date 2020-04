Coronavirus: Premierul ungar Viktor Orban anunţă prelungirea restricţiilor pe durată nedeterminată Premierul ungar Viktor Orban a anuntat joi prelungirea pe durata nedeterminata a restrictiilor de circulatie care urmau sa fie ridicate in 11 aprilie, informeaza MTI. Masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului au fost introduse in Ungaria in urma cu doua saptamani. Deplasarile in afara locuintei sunt permise doar pentru cumparaturi de stricta necesitate. Intr-o declaratie difuzata de televiziunea publica de stiri M1, Orban a precizat ca guvernul de la Budapesta va evalua saptamanal eficienta reglementarilor inainte de a decide daca se vor aplica in continuare. Pana luni la miezul noptii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

